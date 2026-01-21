Depremde Yıkılan Mazıcı Apartmanı Davasında Karar: 10 Sanığa, 9 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 12 Yıl 6 Ay Arasında Değişen Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Yıkılan Mazıcı Apartmanı Davasında Karar: 10 Sanığa, 9 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 12 Yıl 6 Ay Arasında Değişen Hapis Cezası Verildi

21.01.2026 12:31  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki Mazıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanıklar, 9 yıl 5 ay 10 gün ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mazıcı Apartmanı davasında karar açıklandı. Aralarında kamu görevlisi sanıkların da bulunduğu 10 sanığa, 9 yıl 5 ay 10 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'daki Mazıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı; statik proje müellifleri Muzaffer Doğan ve Vahap Kırmızıbayrak, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan, Latif Oktay, Mustafa Bingöl, Ümit Erenler ve Mehmet Çetin olmak üzere toplam 10 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan ve Latif Oktay ile sanık avukatları katıldı.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara söz verdi. Tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise daha önce sundukları yazılı savunmaları tekrar ettiklerini belirterek müvekkillerinin beraatini istedi.

Sanıklara, 9 yıl 5 ay 10 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Mahkeme heyeti; belediye görevlileri Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan, Latif Oktay, Ümit Erenler ve Mehmet Çetin'e 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına, belediye görevlisi Mustafa Bingöl'e ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, statik proje müellifleri Muzaffer Doğan ve Vahap Kırmızıbayrak ile fenni mesul Ahmet Turan Üzmez hakkında ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verilerek cezalandırılmalarına ve haklarında arama celbi çıkarılmasına hükmetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Mazıcı Apartmanı Davasında Karar: 10 Sanığa, 9 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 12 Yıl 6 Ay Arasında Değişen Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:18:58. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Mazıcı Apartmanı Davasında Karar: 10 Sanığa, 9 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 12 Yıl 6 Ay Arasında Değişen Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.