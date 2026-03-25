Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren ağabey tutuklandı.
Kırsal Derecik Mahallesi'nde kardeşi Ergin K'yi (33) silahla öldüren Erol K'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Erol K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Kırsal Derecik Mahallesi'nde önceki gün, Erol K. ile kardeşi Ergin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Erol K, kardeşini silahla ateş açarak yaralamıştı.
Ergin K. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mazıdağı'nda Kardeş Cinayeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?