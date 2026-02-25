Mazot Zamları Halkı Etkiliyor - Son Dakika
Mazot Zamları Halkı Etkiliyor

25.02.2026 09:38
CHP'li Gürer, akaryakıt zammının enflasyonu artırdığını ve halkı olumsuz etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "AKP iktidarı 'enflasyonla mücadele ediyoruz' diyor ama enflasyonun ana damarı olan akaryakıta yılbaşından beri zam yapıyor. Mazot  61 liranın üzerine çıkarıyor. Mazota zam gelince çiftçi çöker, nakliyeci, tırcı batar, yediğimiz, tükettiğimiz içecek, gıda fiyatları zamlanır, sanayici gideri de artar, ulaşıma zam gelir. Otobüs biletine zam, öğrenciyi bayram için ailesinin yanına gidemez hale getirir. Markette et fiyatı zıplar, ekmek fiyatı artar. Bu bir zincirdir. Bu zincir halkın boğazına dolanmıştır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak'tan bu yana motorine gelen yüzde 10,8'lik zammın, tarım kesimini ve nakliyeciyi etkilediği gibi tüketiciyi de etkileyeceğini, tüm ürün ve hizmetlerin zamlanacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf, sabit gelirli, işçi, memur her kesim akaryakıt zamlarından olumsuz etkilenecek. Enflasyon  oranın altında verilen ücret artışları daha yılın ikinci ayında ceplerden zamlarla geri alındı. 100 dönüm tarlasını süren çiftçinin 32 litrelik mazotu daha yola çıkmadan buhar oldu. Bu, AKP iktidarının eseridir."

"Çiftçinin alın teri mazot hortumuyla çekiliyor"

Bir çiftçimiz 100 dönüm tarlasını sürmek için ortalama 300 litre mazot yakar. 1 Ocak'ta bu mazota 16 bin 275 TL veren çiftçi, bugün tam 18 bin 45 TL ödüyor. Sadece 100 dönümde, daha tohumu toprakla buluşturmadan  1770 TL fazladan para ödedi. Bu  1770 TL ile ocak ayında fazladan 32 litre daha mazot alabiliyordu. Şimdi o 32 litre buhar oldu uçtu.  Cumhurbaşkanlığı sistemi başladığında mazot litresi 5,32 kuruş idi. Bugün litre fiyatı 61 liraya ulaştı. Çiftçinin alın teri mazot hortumuyla çekiliyor. Bölgelerde fiyata göre bu rakamlar da değişiyor ama olumsuz yönde  fiyat artıyor. İktidar seçimden seçime bulduğu petrole övünürken her keşif ile akaryakıta zam gelmesi de ayrıca düşündürücü.

Tır, otomobil, traktör, kamyonların depo maliyetleri ciddi şekilde arttı. Bir tırın 600 litrelik deposu ocakta 32 bin 550 TL'ye dolarken bugün 36 bin 90 TL'ye doluyor. Bir depoda oluşan 3 bin 540 TL'lik fark, taşınan her bir koli sütün, her bir çuval unun fiyatına 'zam' olarak biniyor. Nakliyeci kontağı çevirse zarar ediyor, çevirmese aç kalıyor. İstanbul'dan Ankara'ya 441 kilometrelik yolda bir tır, sadece yakıt için iki ay öncesine göre yaklaşık 1000 TL daha fazla yakıyor. Bu gider artışı tüketicinin markette ödediği  gıda ve her ürün fiyatına da yansıyacaktır.

"5 litre mazotunuz daha yola çıkmadan zamlarla uçtu"

480 litrelik bir otobüs deposu bugün 28 bin 872 TL'ye doluyor. Ocak ayına göre fark tam 2 bin 832 TL. Emekli, öğrenci, asgari ücretlinin Ankara'dan İstanbul'a gitmesi dahi gelire göre lüks oldu. Ocak ayında bir otomobil deposunu doldurduğunuz parayla, bugün deponun ancak 50 litresini doldurabiliyorsunuz. 5 litre mazotunuz daha yola çıkmadan zamlarla uçtu. 120 litrelik traktör deposu 1 Ocak'ta 6 bin 510 TL'ydi, şimdi 7 bin 218 TL. İki ayda oluşan 708 TL'lik fark ile ocak ayında çiftçi sürekli fiyatı artan gübreden bir çuval alabiliyordu şimdi o gübre buhar oldu. AKP iktidarı 'enflasyonla mücadele ediyoruz' diyor ama enflasyonun ana damarı olan akaryakıta yılbaşından beri zam yapıyor. Mazot  61 liranın üzerine çıkarıyor. Mazota zam gelince çiftçi çöker, nakliyeci, tırcı batar, yediğimiz, tükettiğimiz içecek, gıda fiyatları zamlanır, sanayici gideri de artar, ulaşıma zam gelir. Otobüs biletine zam öğrenciyi bayram için ailesinin yanına gidemez hale getirir. Markette et fiyatı zıplar, ekmek fiyatı artar. Bu bir zincirdir. Bu zincir halkın boğazına dolanmıştır."

Kaynak: ANKA

