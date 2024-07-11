McGill Üniversitesi'nde Filistin Destekçilerinin Çadırları Kaldırıldı - Son Dakika
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McGill Üniversitesi'nde Filistin Destekçilerinin Çadırları Kaldırıldı

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde öğrencilerin Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırlar, üniversite yönetiminin uyarısı üzerine kaldırıldı. Çoğunluğu öğrenci olmayan 35 kişi, sorun çıkarmadan çadırları topladı. Ancak kampı terk etmek istemeyen bazı göstericiler polis tarafından çıkarılırken bir kişi gözaltına alındı. ABD'de olduğu gibi Kanada'da da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

11.07.2024 09:51
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Kanada'daki McGill Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla okul yerleşkesine kurdukları çadırlar kaldırıldı.

CBC News'ün haberine göre, üniversitenin Filistin destekçilerine kampın boşaltılmasına yönelik uyarı göndermesinin ardından polis kampüs yakınlarına geldi.

Filistin'e destek veren öğrenciler, kampüste kurdukları çadırları kaldırdı.

Üniversite yönetimi, kamptakilerin çoğunun "öğrenci olmadığını" savunarak, çadır kuran 35 kişinin neredeyse tamamının sorun çıkarmadan ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

Kampı terk etmek istemeyen bazı göstericiler polis tarafından kampüsten çıkarılırken bir kişi gözaltına alındı.

???????ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de 27 Nisan'da öğrenciler kamp kurarak protestoya başlamıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Kanada, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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