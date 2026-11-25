Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini talep etti. Bakanlık, saldırganın olay sırasındaki soğukkanlılığına dikkat çektiği dilekçesinde, "Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 4 sayfalık dilekçede, saldırıdan sonra ölen İsa Aras Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örnekleri üzerinde Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nca düzenlenen 21 Nisan ve 27 Nisan tarihli raporlarda alkol, normal ve uçucu maddelerin yer almadığı belirtildi. Ancak İsa Aras Mersinli'nin eylem esnasındaki soğukkanlılığı, korku eşiğinin düşürülmüş olması veya zihinsel fonksiyonlarının belirli bir amaca yönlendirilmiş olmasının sıra dışı olduğu ve bunun da ilk bakışta bu fiili hür iradesiyle işleyebileceği hususunun inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekilen dilekçede, kişinin normalde yapmayacağı eylemi bazı maddelerin etkisiyle yapabilecek hale geldiği kaydedildi.

'KENDİSİNİ YÖNLENDİREN BİR ŞER ODAĞININ VARLIĞI KAÇINILMAZ'

Dilekçenin devamında şöyle denildi:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde; failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme, şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Adli psikiyatri ve adli toksikoloji biliminde bu denli yüksek bir odaklanma, korku inhibitörünün sıfırlanması ve acı/heyecan hissinin kaybolması; kişiye eylem öncesinde Yeni Nesil Ampetamin türevleri, Tasarım Benzodiazepinler veya algı kapatıcı disosiyatif ajanlar verildiğine dair en güçlü klinik karinedir. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'Yalancı Negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu nedenlerle halen Adli Tıp Kurumu'nda saklı olan İsa Aras Mersinli'ye ait kan, doku ve göz içi sıvısının imha edilmeden muhafazası için gerekli tedbirlerin alınmasını, bu örnekler üzerinden ileri düzeyde toksikoloji inceleme yapılmasını, saldırgana yapılan otopsi işleminin yenilenmesini ayrıca saldırganın HTS kayıtlarının incelenerek saldırı öncesi irtibatta olduğu kişilerin tespit edilmesini talep etti.

4 ARALIK'TA İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLECEK

Öte yandan saldırıyla ilgili Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması 4 Aralık'ta Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.