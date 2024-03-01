MEB 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Ortak Sınavlarına İlişkin Kılavuz Yayımlandı - Son Dakika
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MEB 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Ortak Sınavlarına İlişkin Kılavuz Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda, sınavlarda uygulanacak esaslar ve tarihler yer alıyor. Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

01.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:06
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları; 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, 6. sınıf ile 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba ülke genelinde ortak yapılacak.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Ortak Sınavlarına İlişkin Kılavuz Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Ortak Sınavlarına İlişkin Kılavuz Yayımlandı - Son Dakika
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