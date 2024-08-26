MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika
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MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama etkinlikleri düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi'ne göre, bu gün ve haftada, öğretmenlerin ilmiyle, irfanıyla ve vicdanıyla bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren yegane rehberler olduğu bilinciyle çeşitli kutlama etkinlikleri yapılacak.

26.08.2024 17:17
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi'ne göre, bu gün ve haftada, öğretmenlerin ilmiyle, irfanıyla ve vicdanıyla bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren yegane rehberler olduğu bilinciyle çeşitli kutlama etkinlikleri yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, "24 Kasım Öğretmenler Günü, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir." ifadesine yer verildi.

Bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

Nihai amacı yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğu vurgulanan genelgeyle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri ile öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedefleniyor.

Bu kapsamda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

Kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmen, öğrenci, okul/kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri ile velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak.

Programlarda, imkanlar dahilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilecek. Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek.

Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacak.

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin edecek

24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlere ve örnek uygulamalara yer verecek; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenleyecek. Dereceye girenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödül takdimi yapılacak ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi sağlanacak.

Öğretmenlerden oluşan takımlar için spor müsabakaları düzenlenecek

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek.

Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurulları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık, öğretmen ve gelecek gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans gibi faaliyetleri de gerçekleştirecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi sağlanacak.

İl ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinliği yapılacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere sunulacak hediyeler konusunda eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkelere uyulacak.

Kaynak: AA

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