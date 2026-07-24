MEB-AGS ve ÖABT 26 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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MEB-AGS ve ÖABT 26 Temmuz'da yapılacak

MEB-AGS ve ÖABT 26 Temmuz\'da yapılacak
24.07.2026 11:35
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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz Pazar günü 81 il ve KKTC'de düzenlenecek. AGS'ye 391 bin 906 aday başvururken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, engelli adaylar ve şehit yakınları için özel düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

8-20 Mayıs'ta başvuruları alınan ve iki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak, adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

Saat 14.45' te başlayacak ÖABT' de ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 ya da 70 dakika cevaplama süresi olacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin, "AGS uygulamasına 391 bin 906 aday başvurdu. Sınava başvuran 1561 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu. Engel durumlarına göre hazırlıklar yapıldı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu kapsamda 1616 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı. AGS için 1031 bina, 17 bin 92 salon kullanılacak. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 30 aday AGS uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 20 bina bu kapsamda kullanılacak" açıklamasını yaptı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları, 26 Ağustos'ta açıklanacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MEB-AGS ve ÖABT 26 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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