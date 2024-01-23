MEB Arama ve Kurtarma Birimi\'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nde (AKUB) gönüllü üye sayısı 2 bin 500'ü öğretmen, 5 bine ulaştı. MEB AKUB için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 10 ilde eğitim merkezleri kurulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 ilde AFAD ile koordineli çalışmalar yapmak üzere kurulan MEB AKUB, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü sayısı, 2 bin 500'ü öğretmen 5 bine ulaştı. Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi; afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması; afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması gibi çalışmalar yapan MEB AKUB ekipleri, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde arama -kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katıldı. Ekipler, başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması ve yemek yapılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yaptı. Ayrıca AFAD tarafından 81 AKUB liderine 'Depremde Arama Kurtarma Eğitici Eğitmenliği Kursu' düzenlendi. AKUB ekiplerine, amatör telsiz kullanımı, dron kullanımı, afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitimi kursları, temel afet bilinci eğitimi, afet farkındalık eğitimleri ve acil durum ekipleri eğitimi alanlarında eğitimler verildi. Bakanlığın, 17 Ağustos 2024'e kadar toplam MEB AKUB üye sayısını 10 bine çıkarma hedefinin vurgulandığı açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir, Rize, Erzurum, Sivas, Adana, Bursa, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilde AFAD iş birliğiyle eğitim merkezleri oluşturulacağı ve eğitimlerin AKUB liderlerince verileceği belirtildi. Öte yandan bakanlığın AFAD iş birliği ile 'Okulum Afete Hazır' yarışması planladığı ve yarışmanın haziran ayında final etabının gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.