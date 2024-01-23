 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nde (AKUB) gönüllü üye sayısı 2 bin 500'ü öğretmen, 5 bine ulaştı. MEB AKUB için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 10 ilde eğitim merkezleri kurulacak.

MEB Arama ve Kurtarma Birimi\'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı
23.01.2024 - 14:38,
Abone Ol

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi'nde (AKUB) gönüllü üye sayısı 2 bin 500'ü öğretmen, 5 bine ulaştı. MEB AKUB için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 10 ilde eğitim merkezleri kurulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 ilde AFAD ile koordineli çalışmalar yapmak üzere kurulan MEB AKUB, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü sayısı, 2 bin 500'ü öğretmen 5 bine ulaştı. Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi; afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması; afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması gibi çalışmalar yapan MEB AKUB ekipleri, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde arama -kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katıldı. Ekipler, başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması ve yemek yapılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yaptı. Ayrıca AFAD tarafından 81 AKUB liderine 'Depremde Arama Kurtarma Eğitici Eğitmenliği Kursu' düzenlendi. AKUB ekiplerine, amatör telsiz kullanımı, dron kullanımı, afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitimi kursları, temel afet bilinci eğitimi, afet farkındalık eğitimleri ve acil durum ekipleri eğitimi alanlarında eğitimler verildi. Bakanlığın, 17 Ağustos 2024'e kadar toplam MEB AKUB üye sayısını 10 bine çıkarma hedefinin vurgulandığı açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir, Rize, Erzurum, Sivas, Adana, Bursa, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilde AFAD iş birliğiyle eğitim merkezleri oluşturulacağı ve eğitimlerin AKUB liderlerince verileceği belirtildi. Öte yandan bakanlığın AFAD iş birliği ile 'Okulum Afete Hazır' yarışması planladığı ve yarışmanın haziran ayında final etabının gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, AFAD, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı - Son Dakika


21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:02:56. #1.11#
SON DAKİKA: MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nde Gönüllü Üye Sayısı 5 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement