MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre sınav, 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere, 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda yapıldı.

70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.