MEB, Çanakkale Savaşı görsellerinin yapay zekayla canlandırıldığı video hazırladı

18.03.2026 15:41
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Çanakkale Savaşı'nın tarihsel gerçekliğini yansıtan arşiv fotoğraflar, yapay zeka teknolojisiyle aslına sadık kalarak canlandırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görseller dönemin ruhuna uygun müzik eşliğinde, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılına özel video haline getirildi. Videoda yer alan söz ve müzik, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ait olan "Dirilişin Destanı" şiirinden derlendi.

Hazırlanan video, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, 500 kişilik bir kadroyla sahneye konulan "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyunu da gösterildi.

Oyunda Türk milletinin ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin hikayesi, 111. yıla özel hazırlanan video eşliğinde izleyicilere aktarıldı.

Kaynak: AA

