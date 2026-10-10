MEB, COP31 öncesi 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB, COP31 öncesi 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB, COP31 öncesi 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, Antalya'da yapılacak COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması düzenleyecek. Okul, ilçe ve il aşamalarından oluşan yarışmayla öğrencilerin iklim ve sürdürülebilirlik farkındalığı artırılacak.

(ANKARA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında, MEB tarafından, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 81 ilde "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde 09-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek.

Yarışmayla öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

81 ilde gerçekleştirilecek yarışma; okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Öğrenciler, farklı aşamalarda iklim, çevre ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.

Yarışmada; tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği ve iklim eylemi, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji kaynakları ve enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi, atık yönetimi ve sıfır atık ile iklim politikaları konularından sorular yer alacak.

Kaynak: ANKA
AntalyaEğitimGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:54:03. #7.13#
SON DAKİKA: MEB, COP31 öncesi 81 ilde ortaöğretim öğrencilerine çevre yarışması düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei