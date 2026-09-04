MEB'den Amasya'ya hayat boyu öğrenme ziyareti - Son Dakika
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MEB'den Amasya'ya hayat boyu öğrenme ziyareti

MEB\'den Amasya\'ya hayat boyu öğrenme ziyareti
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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Topoğlu, Amasya'daki halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüsünü ziyaret ederek kursları inceledi, eğitimlerin niteliği ve erişim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Amasya'da hayat boyu öğrenme kurumlarında incelemelerde bulundu.

Topoğlu, ziyareti kapsamında Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun eşlik ettiği Topoğlu, Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Merkez yöneticileri, öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen Topoğlu, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Topoğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları inceledi.

Atölyeleri gezen Topoğlu, usta öğreticiler ve çalışanlardan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve vatandaşların eğitim imkanlarına erişiminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MEB'den Amasya'ya hayat boyu öğrenme ziyareti - Son Dakika

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