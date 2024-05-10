MEB\'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.