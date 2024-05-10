MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı - Son Dakika
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MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

MEB\'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak. Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

10.05.2024 23:35
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı - Son Dakika

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