Türk Eğitim-Sen'den MEB'e çağrı: "Yeni eğitim-öğretim yılı 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılsın" - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen'den MEB'e çağrı: "Yeni eğitim-öğretim yılı 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılsın"

Türk Eğitim-Sen\'den MEB\'e çağrı: "Yeni eğitim-öğretim yılı \'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum\' temasıyla başlatılsın"
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Türk Eğitim-Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasının 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Sendika, öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi, can güvenliğinin sağlanması ve mesleki itibarın güçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülmesini talep etti.

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasının "Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum" temasıyla başlatılmasını talep etti. Sendika, öğretmenlerin mesleki itibarının güçlendirilmesi, can güvenliklerinin sağlanması ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yıl boyunca farkındalık çalışmaları yürütülmesi çağrısında bulundu.

Türk Eğitim-Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasının "Öğretmenimi ve okulumu seviyorum" temasıyla başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yaptığını açıkladı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kılıçer imzasıyla Bakanlığa gönderilen yazıda, öğretmenlik mesleğinin milletin geleceğini inşa eden en saygın ve stratejik kamu hizmetlerinden biri olduğu vurgulandı. Öğretmenin kendisini güvende hissetmediği ve mesleki saygınlığının zedelendiği bir eğitim ortamında eğitimde hedeflenen niteliğe ulaşmanın mümkün olmadığı belirtilen yazıda, "Öğretmenin hakkını, hukukunu, can güvenliğini ve mesleki onurunu korumak devletimizin ve bakanlığımızın en öncelikli meselesi olmalıdır" denildi.

"ÖĞRETMENE YÖNELİK ŞİDDET CİDDİ BİR SORUN HALİNE GELDİ"

Son yıllarda öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik fiziksel saldırı, tehdit, hakaret ve baskıların münferit olaylar olmaktan çıkarak çalışma huzurunu ve can güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirtilen yazıda, öğretmene yönelik şiddet ve itibarsızlaştırmanın önlenmesinin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmaması gerektiği ifade edilen yazıda, öğretmenin toplumdaki saygınlığını ve eğitimdeki konumunu güçlendirecek kalıcı politikaların hayata geçirilmesi istendi.

Açılış haftası kapsamında öğretmenlerin yalnız ve sahipsiz olmadığının topluma hissettirilmesi gerektiğini belirtilen yazıda, velilerin öğretmenlerin mesleki kararlarına ve uzmanlığına saygı duymasını sağlayacak, öğrencilerin ise öğretmenlerine sevgi ve saygıyla yaklaşmasını esas alan programların uygulanması talep edildi.

OKUL ÇEVRESİNDE KORUYUCU TEDBİR ÇAĞRISI

Mülki idare amirlikleri, belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin okul kapıları ve çevresinde öğretmenlerin can güvenliğini sağlayacak koruyucu tedbirleri eksiksiz alması gerektiği belirtilen yazıda, okul yöneticileri, rehber öğretmenler, memurlar ve destek personeli dahil tüm eğitim çalışanlarının huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapmasının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.

Planlanacak çalışmaların öğretmen ve okul yöneticilerine yeni bir evrak, raporlama, tören ya da bürokratik yük getirmemesi gerektiği kaydedilen yazıda, faaliyetlerin öğretmene ilave iş yüklemek yerine çalışma koşullarını iyileştirmek ve mesleki itibarını güçlendirmek amacıyla Bakanlık koordinasyonunda yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Eğitim-Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında öğretmenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korunması, can güvenliklerini ve çalışma huzurlarını güvence altına alınması amacıyla "Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum" anlayışıyla hazırlanacak koruyucu ve farkındalık artırıcı yönergenin valiliklere ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen'den MEB'e çağrı: 'Yeni eğitim-öğretim yılı 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılsın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen'den MEB'e çağrı: "Yeni eğitim-öğretim yılı 'Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum' temasıyla başlatılsın" - Son Dakika
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