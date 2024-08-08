MEB, İlkokul ve Ortaokul Şubelerini e-Okul Üzerinden Belirleyecek - Son Dakika
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MEB, İlkokul ve Ortaokul Şubelerini e-Okul Üzerinden Belirleyecek

MEB, İlkokul ve Ortaokul Şubelerini e-Okul Üzerinden Belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf şubeleri ile ortaokul birinci sınıf şubelerini e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirleyecek. Bu işlemler 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

08.08.2024 18:03
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf şubeleri ile bu sınıfların öğretmenlerini ve ortaokul birinci sınıf şubelerini, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirleyecek.

MEB, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin valiliklere yazı gönderdi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir" ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir" hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Yazıda, ilkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Sınıf belirleme işlemleri 28-30 Ağustos'ta yapılacak

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: ANKA

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