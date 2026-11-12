MEB'in iklim ve afet dirençliliği kılavuzu 6 temada etkinlikler içeriyor - Son Dakika
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MEB'in iklim ve afet dirençliliği kılavuzu 6 temada etkinlikler içeriyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, COP31 kapsamında iklim ve afet dirençliliği ile biyolojik çeşitlilik etkinlik kılavuzunu hazırladı. Tüm kademeler için 6 temada hazırlanan etkinliklerle öğrencilerde afetlere hazırlık bilinci ve biyolojik çeşitliliğe duyarlılık geliştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yayımlanan "Okullarda İklim ve Afet Dirençliliği ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Etkinlik Kılavuzu" ile öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak tüm öğretim kademeleri için 6 farklı temada hazırlanan etkinlikler aracılığıyla iklim değişikliğine bağlı afet risklerine ilişkin farkındalığın artırılması ve afetlere karşı hazırlık bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı tarafından, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçli, afetlere hazırlıklı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla etkinlik kılavuzu hazırlandı.

"Okullarda İklim ve Afet Dirençliliği ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Etkinlik Kılavuzu", okullarda uygulanabilecek eğitici ve farkındalık geliştirici etkinlikleri bir araya getiriyor. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak tüm öğretim kademeleri için 6 farklı temada hazırlanan etkinliklerle, iklim değişikliğine bağlı afet oluşum risklerine ilişkin farkındalığın artırılması, afetlere karşı hazırlık bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ile dayanışma, işbirliği ve ortak hareket etme kültürünün desteklenmesi de kılavuzda yer alan uygulamaların hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesi doğrultusunda öğrencilerin doğal mirasa duyarlılık, sorumluluk, yardımlaşma gibi değerleri günlük yaşamlarına yansıtmalarının desteklendiği etkinlikler aracılığıyla bu değerlerin bilgi ve farkındalık düzeyinden somut davranışlara dönüşmesi, öğrencilerin ekosistemi koruyan, afet risklerine karşı sorumluluk alan ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Eğitimi, ekosistemin korunması, iklim eylemi ve afetlere hazırlık çalışmalarıyla buluşturan etkinlikler ile öğrencilerin daha güvenli, sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğin inşasında aktif rol almaları desteklenecek.

"Dirençli bir toplum, bilinçli nesillerle mümkün" anlayışıyla hazırlanan kılavuzda, deprem, orman yangını, sel, heyelan, çığ, biyolojik çeşitlilik temalarında etkinliklere yer verildi.

"Toprağın yolculuğu", "okulun yaşam ağı", "yağmur şiddetlenirse ne yapacağız", "bir kıvılcımdan önce" gibi başlıklarda okullarda düzenlenecek etkinliklere ailelerin katılımı da desteklenecek.

Kaynak: AA
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