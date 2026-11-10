MEB'in Maarif Çocuk Dergisinin COP31 özel sayısı Türkçe ve İngilizce yayımlandı - Son Dakika
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MEB'in Maarif Çocuk Dergisinin COP31 özel sayısı Türkçe ve İngilizce yayımlandı

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MEB, çocuklarda iklim ve çevre farkındalığı için hazırladığı Maarif Çocuk Dergisinin COP31 özel sayısını Türkçe ve İngilizce yayımladı. Antalya'daki sayı, iklimden sıfır atığa kadar konuları etkinliklerle çocuklara aktarıyor ve farklı ülkelerde ortak farkındalık hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) çocukların iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan Maarif Çocuk Dergisinin COP31 özel sayısı, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların merak duygusunu besleyen, araştırmaya ve düşünmeye teşvik eden içerikleriyle yayın hayatını sürdüren Maarif Çocuk Dergisi, COP31 özel sayısında dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren iklim ve çevre konularını çocukların dünyasına taşıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan özel sayıda, iklim değişikliğinden biyolojik çeşitliliğe, suyun korunmasından sıfır atığa, gıda güvenliğinden yenilenebilir enerjiye kadar birçok konu çocukların yaş ve gelişim özellikleri gözetilerek ele alınıyor.

Dergide ayrıca çocukların günlük yaşamlarında atabilecekleri küçük adımlarla doğanın korunmasına nasıl katkı sağlayabileceklerine yönelik uygulamalı önerilere yer veriliyor.

"İklim ve Çocuk", "Akdeniz'in Yaşayan Mirası", "Toprağın Yaşayan Koruyucuları", "Leylekler Üşür mü?", "Suyun Yolculuğu", "Kompost Yapalım", "Paylaş, Tamir Et, Değiştir, Dönüştür" ve "İklim Sözlüğü" gibi içeriklerin yer aldığı özel sayı, bilimsel bilgiyi hikaye, etkinlik, deney, oyun ve bulmacalarla buluşturuyor.

İklim, çevre ve yaşam konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor

Akdeniz'in doğal mirasına da özel yer verilen dergide, Posidonia çayırları başta olmak üzere Akdeniz'in deniz ekosistemi ve canlı çeşitliliği çocuklara tanıtılırken doğanın bütün unsurlarının birbirleriyle ilişkili olduğu vurgulanıyor.

Çocukların yalnızca bilgi edinmelerini değil, öğrendiklerini davranışa dönüştürmelerini de amaçlayan özel sayıda, kuş evi yapımı, tohum topu hazırlama, kompost yapımı, geri dönüşüm, su ve enerji tasarrufu, doğa dostu ulaşım ve çevre gözlemi gibi uygulamalı etkinlikler bulunuyor.

Böylece çocukların çevre sorunlarını günlük yaşamla ilişkilendirmeleri ve çözümün bir parçası olabileceklerini fark etmeleri hedefleniyor.

Türkçe ve İngilizce yayımlanan Maarif Çocuk Dergisinin COP31 Özel Sayısı, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki çocuklara da ulaşarak iklim, çevre ve sürdürülebilir yaşam konularında ortak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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