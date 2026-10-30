MEB'in yayımladığı takvime göre LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2027'de yapılacak - Son Dakika
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MEB'in yayımladığı takvime göre LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2027'de yapılacak

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MEB, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimini yayımladı; LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın soruları öğretim programlarındaki konu ve kazanımlara göre hazırlanacak, eğitim yılı 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran 2027'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi de açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MEB'in yayımladığı takvime göre LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2027'de yapılacak - Son Dakika
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