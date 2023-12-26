 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MEB, İzmir'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesiyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

MEB, İzmir'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesiyle ilgili inceleme başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'de bir ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan isimlerin kaldırılması uygulamalarına atıfta bulunarak, bu kararın hata olduğunu belirtti.

MEB, İzmir\'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesiyle ilgili inceleme başlattı
26.12.2023 - 16:24,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de bir ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe İzmir Valiliği gerekli bilgi verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Esat Oktay Yıldıran, İzmir, İzmir, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, İzmir'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesiyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: MEB, İzmir'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesiyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement