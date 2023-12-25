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MEB, ortaokul ve lise için ortak yazılı sınavlar düzenleyecek - Son Dakika
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MEB, ortaokul ve lise için ortak yazılı sınavlar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav yapacak. Sınavlar, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla düzenleniyor. Sorular, ders kitapları esas alınarak hazırlanacak ve sınav sonrası öğrenci cevap kağıtları il ölçme değerlendirme merkezlerine gönderilecek.

MEB, ortaokul ve lise için ortak yazılı sınavlar düzenleyecek
25.12.2023 - 11:11,
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince, Bakanlık, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını, "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak düzenleme kararı almıştı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular, sınav günü okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav sonrası öğrenci cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, il ölçme değerlendirme merkezlerine gönderilecek.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

"Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ortak sınav uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Buna göre, ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmeyecek. Sorular, Bakanlıkça ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları esas alınarak hazırlanacak.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

Kaynak: AA
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