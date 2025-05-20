MEB Robot Yarışması için Hazırlıklar Sürüyor

MEB Robot Yarışması için hummalı çalışmalar devam ediyor

Öğretmen ve öğrenciler alanı kablolara kadar hazırlıyor

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenecek ve Türkiye'nin en büyük robot yarışması özelliğine sahip olan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması için öğretmenler ve öğrencilerin hummalı hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Bu yıl Kayseri'de düzenlenecek olan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek yarışma için hem öğretmenler hem öğrenciler el birliği ile yarışma alanını kablolarından pistlerine kadar birlikte hazırlıyor. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Canlı yayın ekibinden sorumlu öğretmen Faruk Savaş, "Biz bu organizasyonun canlı yayın ekibi için burada öğrencilerimizle birlikte bulunuyoruz. 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Türkiye'nin en büyük robot yarışması, dünyanın ve Avrupa'nın da iddialı yarışmalarından biri. Burada diğer yarışmalardan farklı olarak bütün faaliyeti öğrenciler ve öğretmenler yapıyor. Yani burada gördüğünüz her bir kablonun döşenmesinden, kameraların kurulmasından bunun yanı sıra gördüğünüz tüm sahnelerin, yarışma alanlarının oluşturulmasına kadar öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte ekip çabası ile yapıyorlar. Gecelerini gerçekten gündüzlerine katıyorlar. Saat olarak da sadece gündüz çalışmakla kalmıyorlar, yer yer çok uzun süreler çalışıyorlar ama hepsi çok keyifle çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki sonucunda çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Böyle bir yarışmanın heyetinde, organizasyonunda ben ve öğrencilerim adına da çok büyük tecrübe oluyor. Okulda öğrendiklerini aynı zamanda burada pekiştiriyorlar. Bizim kendi alanımızla ilgili bir örnek vermem gerekirse; biz burada belki 500 metreden daha uzun kablo döşüyoruz. Böylesine kapsamlı bir organizasyonun sadece canlı yayın parçasıyım ben. Benim gibi, bizim gibi onlarca ekip var burada ve gerçekten de hummalı bir çalışma yürütüyorlar" dedi.

Yarışmada görev alarak İstanbul'dan Kayseri'ye gelen öğrencilerden Melis Yaman ise, "Biz İstanbul'dan geliyoruz ve MEB Robot Yarışması için bu sene Kayseri'deyiz. Ben meslek lisesinde okuyorum ve lisemden burada bir sürü arkadaşım var. Biz burada canlı yayın ekibiyiz şu anda. Ekip olarak bir sürü görevimiz var ama bu yarışmanın içerisinde olmak bizlere daha çok heyecan katıyor. Çünkü burada hem robotları izleyebiliyoruz hem de uluslararası bir robot yarışması olduğu için birden fazla milletten gelen öğrencilerle beraber tanışıp, konuşup, anlaşabileceğiz. Yani bizler için çok güzel bir heyecan, güzel bir tecrübe. Aynı zamanda meslek derslerimizde öğrendiğimiz şeyleri burada öğretmenlerimizle beraber hem uygulayarak daha da iyi şekilde pekiştirmiş oluyoruz. Bunun haricinde yalnızca bizim canlı yayın ekibimiz değil bilişimciler, elektronikçiler gibi meslek lisesi öğretmeni ve öğrencisi de burada gelip beraber çalışıyor. Bu duyguya şahit olmak, burada beraber çalışmak benim için gerçekten çok mutluluk verici. MEB Robot Yarışması gibi yarışmalar bana özellikle bir kadın olarak, bir meslek liseli olarak hem kendi okulumu temsil etmek hem de kendi yaptığım işleri göstermek çok güzel. Çünkü bize bir fırsatın Milli Eğitim tarafından verilmesi de bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ben daha önceki yarışmalara da katıldım. Her sene bize bu fırsatın verilmesi gerçekten çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.