MEB, Togo ve Senegal'e Eğitim Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
MEB, Togo ve Senegal'e Eğitim Ziyareti Gerçekleştirdi

MEB, Togo ve Senegal\'e Eğitim Ziyareti Gerçekleştirdi
30.03.2026 11:44
Ünal Eryılmaz, Togo ve Senegal’de eğitim işbirlikleri için ziyaretlerde bulundu, anlaşmalar imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Togo ve Senegal'e eğitim alanında yürütülen faaliyetler kapsamında ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eryılmaz, Togo Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanı Mama Omorou ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Eğitim alanında işbirliği olanaklarının ele alındığı görüşmede, "eğitici eğitimi programları" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Örgün ve yaygın eğitimde bilgi-deneyim paylaşımı, öğretmen-öğrenci değişimi, eğitim materyali geliştirme, mesleki ve teknik eğitim, burslar, dil eğitimi ve eğitim kurumları açılması gibi konuları içeren anlaşma ile iki ülke arasında eğitim alanında çok yönlü işbirliğini güçlendirecek adımların atılması yönündeki mutabakat imza altına alındı.

Eryılmaz, ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanlığı nezdinde Yükseköğretim ve Araştırmadan Sorumlu Delege Bakan Gado Tchangbedji ile bir araya geldi.

Görüşmede, eğitimde dijital dönüşüm, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve akademik alanda işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Eryılmaz, özellikle tarım ve turizm alanlarında Türkiye'nin sunacağı eğitim desteğinin Togo ekonomisine kritik katkılar sağlayabileceğini ifade etti. Tchangbedji ise Togo'nun ulusal stratejilerinin de bu alanlarda gelişmeyi öngördüğünü belirterek, işbirliği potansiyelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal Eryılmaz, Lome Üniversitesi Rektörü Kossivi Hounake ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'la da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Başkent Lome'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nı ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini inceleyen Eryılmaz, Lome Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'ni de ziyaret etti.

Senegal ziyareti

Eryılmaz, Senegal ziyareti kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Türkiye ile Senegal Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın uygulanabilirliğinin artırılması için alınacak tedbirler, mesleki ve teknik eğitim kapsamında Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Senegal'de "Eğitici Eğitimi Programları" düzenlenmesi ve T3 Vakfı ile Senegal'de bir bilim merkezi açılması sürecinin başlatılması konuları ele alındı.

Ünal Eryılmaz, ziyaret kapsamında ayrıca Şeyh Anta Diop Üniversitesini ziyaret ederek, Kamu ve Ekonomi Bilimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cherif Sidy Kane ve Prof. Dr. İbrahima Diallo ile görüştü, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, Togo ve Senegal'e Eğitim Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:44:31. #7.13#
SON DAKİKA: MEB, Togo ve Senegal'e Eğitim Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
