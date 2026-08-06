MEB ve Kızılay'dan Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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MEB ve Kızılay'dan Afet Farkındalık Eğitimi

MEB ve Kızılay\'dan Afet Farkındalık Eğitimi
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MEB ile Türk Kızılay, afet farkındalığını artırmak için eğitici oyunlar geliştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay iş birliğinde 'Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve çok sayıda davetli katıldı. 'Oyunlarla Afet Farkındalığı' temalı proje kapsamında geliştirilen eğitici oyunlar ve etkileşimli senaryoların eğitim ortamlarında kullanılmasıyla okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin afet yönetimi süreçlerini oyunlar aracılığıyla akranlarıyla iş birliği içinde öğrenmeleri hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin güvenli davranış refleksi geliştirmeleri; okul, ev ve yakın çevrelerini gözlemleyerek çevresel riskleri analiz edebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Bakanlığın ilgili birimleri, taşra teşkilatlarında görevli MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllü öğretmenleri ile diğer paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, 10 farklı temada geliştirilen eğitsel oyunların pedagojik uygunluğu, içerik ve müfredat uyumu ile uygulanabilirliği açısından değerlendirildi. Ayrıca, bu eğitsel oyunların yaş gruplarına uygun ve eğitim ortamlarında etkin şekilde kullanılabilecek materyaller haline getirilmesi planlanıyor.

'İLK ADIM, AFET KÜLTÜRÜNÜ TOPLUMSAL BİR REFLEKSE DÖNÜŞTÜRMEKTİR'

Bakan Yardımcısı Demirli, afetlere her an hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, "Bütüncül bir afet yönetimi vizyonunun ilk adımı, okul öncesi çağlardan itibaren evlatlarımıza afet kültürünü aşılamak, kuramsal bilgiyi tatbikatlarla desteklemek ve bu bilinci toplumsal bir reflekse dönüştürmektir. Devletimizin tüm imkanlarıyla yürüttüğü bu stratejik mücadelede, eğitim sistemimizin her kademesinde dirençli toplum hedefine ulaşmak asli gayemizdir" dedi.

Kaynak: DHA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

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