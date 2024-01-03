MEB ve TMV Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında eğitim öğretim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokol, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile TMV Mütevelli Heyeti Başkanı Birol Akgün tarafından imza altına alındı.

Ökten, imza töreninde, zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının, nesillerini kaliteli bir eğitim sistemiyle buluşturmasına bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Ökten, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken kapsayıcı ve etkin içeriklerle yapılan ve yapılacak güç birliklerinin önemini vurguladı.

Akgün de uluslararasılaşmanın önemine işaret ederek, öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren yurt dışı eğitim kurumları ve TMV'ye bağlı okul ve kurumların ilgi görmesinin hazzını yaşadıklarını ifade etti.

Protokolle TMV'nin faaliyet gösterdiği/göstereceği temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim, din öğretimi, özel eğitim, özel öğretim ve öğretmen yetiştirme alanları ile ders kitabı, öğretim materyali ve dijital içerik alanında işbirliği amaçlanıyor.