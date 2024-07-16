MEB, YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu Yayımladı - Son Dakika
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MEB, YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu Yayımladı

MEB, YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından sınava giren adaylara ve ebeveynlerine yönelik kılavuz hazırladı. Kılavuz, tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili bilgiler içerirken, aynı zamanda tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler içeriyor. Ayrıca MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı 'Tercih Danışmanlığı' hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

16.07.2024 11:39
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzunu" yayımladı. Kılavuz sınava giren adaylara ve ebeveynlerine yönelik tercih süreci başta olmak üzere dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından sınava giren adaylara ve ebeveynlerine yönelik kılavuz hazırladı. Kılavuz, tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili bilgiler içerirken, aynı zamanda tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler içeriyor.

"Ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz"

Üniversite tercih sürecine ilişkin ebeveynler için "Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin" ifadelerine yer verilen kılavuzda, tercih döneminde olan velilere yönelik şu öneriler yer aldı:

"Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde... Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz."

MEB, adaylara tercih danışmanlığı verecek

Ayrıca MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Adaylar ve aileleri "YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"na meb.ai/Pd7qYZ adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MEB, YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu Yayımladı - Son Dakika

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