MEBİ'de LGS için Yeni Kaynaklar Yayınlandı
MEBİ'de LGS için Yeni Kaynaklar Yayınlandı

06.03.2026 12:40
Mart ayı LGS örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları MEBİ'de öğrencilerin erişimine açıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hazırlanan mart ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu MEBİ üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek.

Öğrenciler, çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorularla kendi ilerleme süreçlerini değerlendirebilecek.

MEBİ üzerinden düzenlenen Türkiye geneli 5. çevrim içi LGS denemesi de devam ediyor. 2-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında öğrenciler sözel ve sayısal oturumlarda kendilerini deneyerek sınav pratiği yapabiliyor ve Türkiye geneli sıralamalarını görebiliyor.

Platformda 8'inci sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ile T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik konu anlatım videoları, konu özetleri, soru çözüm videoları, değerlendirme testleri, çıkmış sorular ile deneme ve tarama sınavları gibi çeşitli içerikler yer alıyor.

Örnek sorulara "mebi.eba.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, LGS, Son Dakika

Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
