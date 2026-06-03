Mecidiyeköy Metro\'da Ölüm Olayı

MECİDİYEKÖY Metro İstasyonu'nda Emre Ceylan (33), perona yaklaşan metro tren raylarına atladı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Ceylan'ın üstünde kimliği, cep telefonu ve bir miktarda para bulundu. Olay nedeniyle aksayan metro seferleri bir süre sonra normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Ceylan, metro perona yolcu indirmek için yanaştığı sırada görgü tanıklarının iddiasına göre koşarak raylara atladı. Trenin altında kalan Ceylan için istasyona polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

RAYLARDA HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Ceylan'ın üstünde kimliği, cep telefonu ve bir miktarda para bulundu. Olayın ardından metro seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, trenlerin Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda durmadan devam ettiği öğrenildi. İncelemelerin ardından metro seferleri normale döndü. Ceylan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Emre Ceylan'ın 'Taksirle yaralama' suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.