Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda Yangın

Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunun yürüyen merdiven kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstasyondaki küçük çaplı yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
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