Meçin Cinayetinde Aile Üyeleri Tutuklandı - Son Dakika
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Meçin Cinayetinde Aile Üyeleri Tutuklandı

Meçin Cinayetinde Aile Üyeleri Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 yılında öldürülen Arif Meçin cinayetiyle ilgili yapılan baz çalışmasında, Meçin'in oğlu, kardeşi ve yeğeni tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor.

19.01.2025 15:38  Güncelleme: 16:02
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2013'te öldürülen Arif Meçin (57) cinayetine ilişkin yaklaşık 30 şüpheliyle ilgili gerçekleştirilen daraltılmış baz çalışmasında, cesedin bulunduğu yerde telefonu sinyal veren oğlu, yeğeni ve kardeşi tutuklandı.

Silvan'ın Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki evinden 8 Mart 2013'te çıktıktan sonra kaybolan ve 2 gün sonra Bismil ilçesi Alibey Mahallesi'nde dere yatağında çoban tarafından silahla vurulmuş cesedi bulunan Arif Meçin cinayetine ilişkin o dönem gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Aralarında Meçin'in ailesinin de olduğu yaklaşık 30 kişinin şüpheli olduğu soruşturma sürerken, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada kullanılan daraltılmış baz çalışması gündeme gelince, jandarma aynı çalışma için talepte bulundu. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor sonrası Meçin'in oğlu Barış (31), kardeşi Mustafa (55) ve yeğeni Mehmet Emin Meçin'in (43) cep telefonlarının cesedin bulunduğu yer ve civarında sinyal verdiği ortaya çıktı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"8 Mart 2013'te Arif Meçin'in saat 12.13'te telefonu kapanmadan önce en son bazının kendi ikameti veya civarında olduğu, Barış Meçin'in aynı gün saat 13.21'de, Mustafa Meçin'in ikameti ve civarında olduğu, bu sırada Mustafa Meçin'in kendi ikametinde olduğu, saat 17.00'ye kadar bazlarının uyumlu olduğu ve birlikte oldukları belirlendi. 10 Mart 2013'te saat 07.22 ile 07.52 gibi Barış Meçin ve Mustafa Meçin'in telefonu ile Mehmet Emin Meçin'in kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu yer ve civarında birlikte baz verdiği tespit edilmiştir. F.Z.'nin kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu bölgeye yakın baz verdiği değerlendirilmektedir" denildi.

Raporun ardından, Barış, Mustafa ve Mehmet Emin Meçin ile F.Z. ve H.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 5 Aralık 2024'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış, Mustafa ve Mehmet Emin Meçin çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. F.Z. ve H.M. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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