Meclis Bütçesi ve Tasarruf Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'nın tasarruf genelgesine karşın bütçe artışı için istenen yetkiye ilişkin verdiği soru önergesinde, "Böylece Tasarruf Genelgesini önce Meclis delmiş olmaktadır. Oysa temsilde önce tevazuya, ardından tasarrufa ihtiyaç vardır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Meclis bütçesini, Meclis personellerinin durumlarını ve Meclis'teki tasarruf tedbirlerini TBMM gündemine taşıdı. Günaydın, önergesinde şunları kaydetti:

"TBMM'nin 2024 bütçesi 9.5 milyar TL iken 2025 yılı bütçesi 17.8 milyar TL'ye çıkacaktır. Bunun 1.8 milyar TL'si mal ve hizmet alım giderine ayrılırken, geçen yıla kıyasla mal hizmet alım giderindeki artış yüzde 68 olacaktır. Meclis bütçesindeki mal hizmet alım giderlerinde 2025 için en çok artış kaydedecek kalem, doğrudan Meclis Başkanlığı ile alakalıdır. Temsil ve tanıtma giderleri için 2024'te 71.8 milyon TL ödenek ayrılmıştı. Tasarruf genelgesine rağmen, 2025 Bütçesinde Meclis Başkanlığı, temsil ve tanıtmaya 231.5 milyon TL ayırmak için yetki istemektedir. Yine 2024'e kıyasla Meclisin tedavi ve cenaze giderleri, 115 milyon TL'den 209 milyon TL'ye çıkarılmaktadır. Böylece Tasarruf Genelgesini önce Meclis delmiş olmaktadır. Oysa temsilde önce tevazuya, ardından tasarrufa ihtiyaç vardır. Öte yandan Meclis, iktidara yakın bazı kişilerin referansıyla yüksek göstergeli ve gelecek güvenceli makamlara kısa sürede erişme yeri olmuştur.

"Liyakati savunması gereken Meclis bir tramplen haline getirilmiştir"

Bir diğer önemli nokta ise 15-25 yıllık danışmanlar hala sözleşmeliyken ve kadro-kıdem tazminatı beklerken, kamuya kısa süre önce alınmış birçok kişinin, Meclis içinden ancak 15-20 senede tecrübe sahibi olunarak erişilecek makamlara birkaç ayda tırmanmasıdır. Liyakati savunması gereken Meclis, kamudan hızla getirilen isimlerin Meclis çalışanlarının da sırtına basarak yükseldiği ve yüksek göstergelere kavuştuğu bir tramplen haline getirilmiştir. Öyle ki, 2022'de kısmen değiştirilen teşkilat yasasıyla, bu görevlere atanan başkan yardımcıları ve başkanlar, görevden alınsalar dahi Meclis müşaviri olarak özlük haklarını korumaya devam eder hale gelmiştir. Fiilen bu görevlerde kısa süre kalan, ancak Meclis içinde tecrübesi olmadan bir gecede bu görevlere atanan personelin, görevden alındıklarında işe gelmeseler dahi bankamatik memuru olarak maaş almaya devam ettikleri iddiaları tarafımıza ulaşmaktadır. Ayrıca bu personelin emeklilikleri de artık yüksek göstergeden bağlanacağı için, Meclis Başkanına ya da belli tarikatlara yakın olanlar, Mecliste uzun süre deneyimi olmasa dahi üç ay içinde gelecek 20-40 yılını garantilemiş olmaktadır."

"Bankamatik memuru personel sayısı kaçtır?"

Günaydın'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"Meclis Başkanlığı, Meclis içinden yetişmemiş, Mecliste kariyer meslek uzmanlığından gelmeyen kaç başkan ve başkan yardımcısı, genel sekreter ve yardımcısı istihdam etmektedir?

Bir dairenin başkanı bugün 110 bin lira üzerinde maaş alıyor mu almıyor mu? 30'lu yaşlarında olan ve kurum dışından atanan bir başkanın nasıl bir liyakati var ki, kurumda 25 yıldır görev yapan bir uzmandan ya da sıradaki bir başkan yardımcısından daha liyakatli olduğuna hükmedilmektedir?

Meclisteki bir birimin başkanıyla bir Bakanlıktaki aynı kademe ve derecedeki daire başkanı arasında yaklaşık ne kadar gösterge ve maaş farkı vardır? 30 yaşındaki bir Bakanlık uzmanının maaşıyla Meclisteki bir birimin 30 yaşındaki başkanı arasında ne kadar maaş farkı vardır?

Görevden alınan başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter yardımcılarından işe düzenli olarak gelenlerin listesi tutulmakta mıdır? Bu kişilerin personel kartlarını sisteme okutup okutmadığından rahatlıkla anlaşılacağı üzere, görevden alınmış meclis yöneticilerinden kaçı işe düzenli gelmektedir? Görevden alınan ve işe gelmediği halde bankamatik memuru olarak maaş almaya devam eden personele ilişkin iddialar doğru mudur? Doğru ise bankamatik memuru personel sayısı kaçtır ve bugüne kadar toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır?

Meclis, örneğin 23 Nisan 2024 kutlama törenleri için verilen konserin organizasyonuna, ses-ışık sistemi, kamera ve drone düzeni dahil olmak üzere ne kadar para harcamıştır? Verilen konser sırasında Meclis duvarlarına yansıtılan görsel şovda Osmanlı meclis-i mebusanını 32 yıl kapalı tutan 2. Abdülhamid'e neredeyse Atatürk'e verilen kadar yer verilmesinden, bu görüntüler duvara yansıtılmadan önce Meclis Başkanının haberi olmuş mudur? Cumhuriyet tarihimiz boyunca 1923'ten 2016'ya kadar neredeyse hiçbir imar, sanayi, savunma sanayii başarısı gösterilmemiş gibi 93 yıllık dönemi hızla geçen ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimine bağlanan bu klibin kurgusu ve metin yazarlığını kim yapmıştır?

"Meclis, 2024 yılında toplamda kaç kalem işi, ihalesiz olarak satın almıştır?"

Meclis Başkanlığının milletvekili sağlık harcamalarını ödeyen biriminde belli hastanelerin ödemelerinin öncelikle yapıldığı, bazı sağlık kurumlarının aylardır ödemesinin bekletildiği, ödeme kapsamında olmayan bazı harcamaların da kapsama alındığı ve yüklü miktarlarda kamunun harcamaya zorlandığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlatılacak mıdır?

Meclis, 2024 yılında toplamda kaç kalem işi, ihalesiz olarak satın almıştır? Toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?

Meclis faaliyetleri kapsamında 2024 yılında kullanılan ve dışarıdan satın alınan drone uçurma ve kayıt sistemleri için ilgili firmalara ne kadar para ödenmiştir? Bu satın alımlar öncesinde fiyat araştırması yapılmış mıdır?

Meclise satın alınan 19 TOGG aracı genellikle ilgili birim daire başkanlarına tahsis edilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında mevcut Reno makam araçlarının kullanımından neden vazgeçilmiştir? Boşa çıkan Reno makam araçlarının satışı yapılmış mıdır? Yapıldı ise toplam ne kadar gelir elde edilmiş ve hangi amaçla nerelerde kullanılmıştır?"