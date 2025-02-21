Meclis'te Hava Araçları Kazaları Tartışıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dokuz yılda Türkiye'de yaşanan hava aracı kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Son 9 yılda 87 hava aracı kazasının yaşandığına dikkati çeken Karasu'nun önergesi, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıtsız bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de yaşanan hava aracı kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Önergesinde Türkiye'de son 9 yılda en fazla hava aracı kazasının 2024'te meydana geldiğini, 2024'te 19 hava aracı kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Karasu'nun Muğla'da hastaneye çarpan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili soruları yanıtsız kaldı.

Helikopterlerin bakım, onarım ve denetimlerinin hayati önemine dikkati çekerek konuyu Meclis gündemine taşıyan ve 17 ayrı soru soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun sorularını, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yanıtsız bıraktı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği ile daha önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi üzerinden verilen seyrüsefer hizmet sağlayıcılık hizmeti, bundan sonra hizmet verdiği havaalanı veya üniteyle sınırlı olmak üzere, Bakanlığın hizmet yetkisi verdiği kurum ve kuruluşlar üzerinden sağlanacak.

9 yılda 87 kaza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre Türkiye'de 2016-2024 yıllarındaki 87 hava aracı kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi. Son 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 745 kişi kurtarıldı, 39 kişi yaralandı. Bu dönemde hava aracı kazasının en fazla yaşandığı yıl 2024 oldu. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi yaşamını yitirdi.