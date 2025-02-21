Meclis'te Hava Araçları Kazaları Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meclis'te Hava Araçları Kazaları Tartışıldı

CHP'li Ulaş Karasu, son 9 yılda 87 hava aracı kazasını Meclis gündemine taşıdı, yanıt alamadı.

21.02.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dokuz yılda Türkiye'de yaşanan hava aracı kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Son 9 yılda 87 hava aracı kazasının yaşandığına dikkati çeken Karasu'nun önergesi, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıtsız bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de yaşanan hava aracı kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Önergesinde Türkiye'de son 9 yılda en fazla hava aracı kazasının 2024'te meydana geldiğini, 2024'te 19 hava aracı kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Karasu'nun Muğla'da hastaneye çarpan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili soruları yanıtsız kaldı.

Helikopterlerin bakım, onarım ve denetimlerinin hayati önemine dikkati çekerek konuyu Meclis gündemine taşıyan ve 17 ayrı soru soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun sorularını, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yanıtsız bıraktı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği ile daha önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi üzerinden verilen seyrüsefer hizmet sağlayıcılık hizmeti, bundan sonra hizmet verdiği havaalanı veya üniteyle sınırlı olmak üzere, Bakanlığın hizmet yetkisi verdiği kurum ve kuruluşlar üzerinden sağlanacak.

9 yılda 87 kaza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Merkezi verilerine göre Türkiye'de 2016-2024 yıllarındaki 87 hava aracı kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi. Son 9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 745 kişi kurtarıldı, 39 kişi yaralandı. Bu dönemde hava aracı kazasının en fazla yaşandığı yıl 2024 oldu. 2024'teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Havacılık, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Karasu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'te Hava Araçları Kazaları Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:14:53. #1.12#
SON DAKİKA: Meclis'te Hava Araçları Kazaları Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.