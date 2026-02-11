Meclis'teki Yemin Kavgası... TBMM Genel Kurulu'nda Yemin Töreni Sırasında Tekmeli Yumruklu Kavga - Son Dakika
Meclis'teki Yemin Kavgası... TBMM Genel Kurulu'nda Yemin Töreni Sırasında Tekmeli Yumruklu Kavga

11.02.2026 20:02
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek’in TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni esnasında CHP milletvekillerinin kürsüyü perdeleyerek protesto eylemi sırasında, tekmeli yumruklu kavga yaşandı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yumrukları nedeniyle CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın burnu kanarken, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun da ceketi üstünden çıkarıldı, yere düştü ve tekmelendi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni esnasında CHP milletvekillerinin kürsüyü perdeleyerek protesto eylemi sırasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yumrukları nedeniyle CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu kanarken, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun da ceketi üstünden çıkarıldı, yere düştü ve tekmelendi.

Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek, bakanlıkta görevi devraldıktan sonra yemin etmek üzere CHP'lilerin tepkileri arasında TBMM Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul'da tüm CHP'li milletvekilleri yer alırken, AK Partili milletvekillerinin de Genel Kurul salonunda kalabalık bir şekilde hazır bulundukları gözlendi.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İmralı Heyeti olarak Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitmesi nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevini yapan AK Partili Bozdağ, Akın Gürlek'i yemin için kürsüye davet etti. Bu sırada CHP'liler kürsüye yürüyüp, Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalıştı. AK Partililer de Gürlek'in bulunduğu kürsüyü ablukaya aldı ve Gürlek yeminini sürdürdü. Bu sırada CHP'liler ıslıklar, yuhalamalar ve masalara vurarak Gürlek'i protestoyu sürdürdü, ardından tekmeli, yumruklu kavga başladı. Bunun üzerine  Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verirken, Gürlek yeminini tamamlayamadı.

CHP'liler yemin esnasında Gürlek'e Anayasa kitapçığı fırlattı

Ara sırasında CHP'liler kürsünün önünden ayrılmadı ve bu sırada sözlü sataşmalar devam etti. 15 dakika sonra oturumu yeniden başlatan Bozdağ, Gürlek'i tekrar kürsüye davet etti. Gürlek, AK Partili milletvekillerinin etrafını çevirdiği kürsüde yemin etti. Yemin sırasında CHP'lilerin Gürlek'e tepkileri sürdü. CHP'liler Gürlek'e Anayasa kitapçığı fırlattı. Bazı AK Partili milletvekilleri fırlatılan Anayasa kitapçıklarını Gürlek'e isabet etmemesi için elleriyle engellemeye çalıştı. Akın Gürlek, protestolar arasında yeminini tamamladı.

Bozdağ, daha sonra  kürsüye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi davet etti. Çiftçi'nin yemini sırasında da AK Partili milletvekilleri kürsünün etrafından durdu. İki bakanın yemininin ardından Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

İkinci aranın ardından DEM Parti heyetinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmeleri nedeniyle Genel Kurul'a başkanlık edemeyen Başkanvekili Pervin Buldan, oturumu açarak Genel Kurul birleşiminin yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yaşanan kavga sırasında AK Partili ve CHP'liler birbirlerini yumrukladı. Kavgada CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in yumruğu üzerine kanadığı gözlendi. Tanal'a ilk müdahale TBMM'deki revirde yapıldı. Tanal, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kavgada CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun da arbede sırasında ceketi üzerinden çıktı. Yere düşen ve tekmelenen Mullaoğlu, tedbiren Tanal'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek kontrolden geçti. Herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmadığını söyleyen Mullaoğlu, yaşanan kavgayı ANKA Haber Ajansı'na anlatırken, "Yere düştüm. Ceketimi, ayakkabımı çıkardılar. Biraz burnumda bir şey var" ifadesini kullandı.

CHP'li Tanal'ın bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

