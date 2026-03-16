Mecnun Petrol Sahası'na İHA Saldırısı
Mecnun Petrol Sahası'na İHA Saldırısı

16.03.2026 21:34
Basra'daki Mecnun Petrol Sahası'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yabancı çalışanlar kaçtı.

Irak'ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra'daki Mecnun Petrol Sahası'na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Advertisement
