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Fransa'da teşhis yanlış çıkan genç, Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Fransa'da teşhis yanlış çıkan genç, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Fransa'da görme sorunları nedeniyle yapılan muayene sonucunda yanlış bir teşhis konulan 14 yaşındaki İsmail Eren Ayık, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılan ayrıntılı muayene sonucunda doğru teşhis konularak normal yaşamına döndü. Ayık'a 'fort miyopi' tanısı konuldu ve ömür boyu çok odaklı gözlük kullanarak görme yetisini koruyabileceği müjdesi verildi.

Fransa\'da teşhis yanlış çıkan genç, Türkiye\'de sağlığına kavuştu
03.01.2024 - 19:19,
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Yaşadığı Fransa'dan tedavi olmak üzere Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne gelen 14 yaşındaki İsmail Eren Ayık, konulan doğru teşhis sayesinde normal yaşamına döndü.

Medical Point Hastanesi açıklamasına göre, Ayık, görme sorunları nedeniyle Fransa'da başvurduğu pek çok klinikte yapılan muayene sonucunda retina hastalığı tanısı aldı.

İlerleyen yaşlarda görme duyusunu tamamen kaybedeceği söylenen Ayık'ın ailesi, Türkiye'de tanı ve tedavi yollarını aramaya başlayarak, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Ergen tarafından yapılan ayrıntılı muayene ve tetkikleri sonucunda "fort miyopi" tanısı alan Ayık'a görme duyusunu kaybetmeyeceği müjdesi de verildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Op. Dr. Ergen, "Miyopi öncelikle uzak görmenin etkilendiği ancak belli derecelerin üzerindeki gözlerde yakın görmenin de bozulduğu bir refraksiyon ve/veya aksiyel bir göz bozukluğudur. Miyop göz kusuru olan kişilerde göz küresinin şekli, ışık ışınlarının yanlış bir şekilde kırılmasına neden olarak, görüntülerin retina yerine retina önünde odaklanmasına yol açar. Aşırı ekran maruziyeti, uygun olmayan gözlük kullanımı, genetik etkenler ve güneş ışığına yetersiz maruziyet gibi nedenlerde miyopi ilerleme gösterebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Miyopinin, televizyonu yakından izleme, gözleri aşırı ovalama, gözlerini kısarak bakma, araç kullanırken zorlanma, baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğunu aktaran Ergen, miyopinin, şaşılık, göz tembelliği, katarakt, glokom, retina dekolmanı gibi ciddi ve körlük riski olan durumlarla da ilişkili olduğunu bildirdi.

Ergen, İsmail Eren Ayık'ın Fransa'da çeşitli kliniklerde muayene olup, tetkikler yapıldıktan sonra kendilerine başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Telefon görüşmemizde aile çok endişeliydi çünkü ileride hastanın tamamen göremeyeceği, kornea ve retinada ciddi hastalık olduğu söylenmişti. İleriki dönemlerde hastamıza görme engelli bir birey olarak yaşamını devam ettireceği söylendiği için hastamız ve ailesi ile rahatlatıcı bir görüşme yaptık. Ayrıntılı muayenesini gerçekleştirdik. İleri teknoloji ürünü cihazlarımızda tetkik ettik ve sonuçta retina kaynaklı bir durum olmadığını gördük. Hastamıza 'fort miyopi' doğru tanısını koyduk. Gerekli ilaçlarını düzenledik. Ömür boyu çok odaklı gözlük kullanımı ile görmeye devam edeceği müjdesini verdik. Önerilerle ve mutlu bir şekilde hastanemizden yolcu ettik."

Kaynak: AA
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