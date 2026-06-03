Hacılar Medine’de Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Hacılar Medine’de Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor

Hacılar Medine’de Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor
03.06.2026 10:22
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Uhud Savaşı'nın yaşandığı bölge, Kuba ve Kıbleteyn mescitlerinde hacılar yoğunluk oluşturuyor

Hacılar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de mukaddes mekan ve alanları ziyaret ediyor.

Hazreti Muhammed'e kucak açan kutlu şehir Medine'ye gelen hacılar, Mescid-i Nebevi'de (Peygamber'in mescidi) yoğunluk oluşturuyor.

Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i mümkün mertebe her gün selamlayan hacılar, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor.

Cennetü'l Baki

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacılar, Mescid-i Nebevi'nin bitişi doğu tarafında bulunan Cennetü'l Baki kabristanlığını sabah ve ikindi namazlarının ardından ziyaret edebiliyor.

Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, oğlu Hz. İbrahim, amcası Hz. Abbas, 4 büyük halifeden Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok sahabenin bulunduğu Cennetü'l Baki'de hacılar, dualar ediyor.

Uhud ve "Okçular Tepesi"

İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Hazreti Peygamber'in "Ne olursa olsun terk etmeyin" uyarısına rağmen savaş kazanıldığı zannıyla okçuların terk ettiği tepede yaşananlar, rehber hocalar tarafından hacılara anlatılıyor.

Burada hacılar, Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan sahabelerin kabrini ziyaret ediyor.

"İki kıbleli" mescid

Hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra ashabı ile Selemeoğulları Mescidi'nde yönlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek öğle namazı kılan Hazreti Muhammed'e, cemaatin artık yönünü Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) dönerek ibadet etmesi vahyedildi.

Kudüs'e doğru dönülerek başlanılan namaz, Mekke'deki Kabe'ye yönelerek tamamlandı. Bu nedenle "(iki kıbleli) Kıbleteyn Mescidi" olarak anılan kutsal mekana, hacılar ilgi gösteriyor.

İlk mescid: Kuba

Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de hacıların uğrak noktası oldu.

Hacılar, Kuba Mescidi'nde namaz kılıp dua ediyor.

Hurma bahçeleri

Mukaddes yerlerin dışında hacılar, yurda dönüşte misafirlere ikram edilecek hurmaları da özenle seçiyor.

Bir kısım hacılar hurmalarını kent içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu özel araçlarla götürülen hurma bahçelerini tercih ediyor.

"Mebrum, acve, sugay, amber, mecdul, sukkari" gibi adlarla anılan hurma çeşitleri arasında seçim yapan hacılar, bahçe yetkililerinden hurmaların özellikleri, dayanıklılık süreleri ile hurma paketlerinin gönderilmesi hakkında bilgi alıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Medine’de Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor - Son Dakika

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