Medipol Üniversitesi'nden Ayşenur Halil İçin Taziye

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İstanbul Medipol Üniversitesi, Eyüpsultan'da öldürülen öğrencileri Ayşenur Halil için taziye paylaşımında bulundu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halil'in fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpsultan'da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız."