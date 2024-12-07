Medresenin Geleceği Çalıştayı Diyarbakır\'da Gerçekleştirildi

Güncel

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen "Uluslararası Akademi-Medrese Buluşmaları" kapsamında "Medresenin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) öncülüğünde Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Kadim Akademinin ortaklığında merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, her zaman medreselerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Medreselerin iki yönden çok kıymetli olduğuna inandığını dile getiren Büyük, şöyle konuştu:

"Birincisi, İslami ilimlerin tedris ediliyor ve bu geleneğin medreseler kanalıyla sürdürülüyor olması. Bu, çok kıymetli bir çalışmadır. İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman buna destek sağlayacağız. Diğer bir husus ise geçmişten günümüze medreseler kanalıyla ehlisünnet akidesi bu topraklarda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Bu açıdan da çok kıymetlidir. Özellikle son dönemlerde 'sünnetsiz bir din' anlayışının ortaya çıkartılması karşısında medreselerimiz çok güçlü bir duruş sergilemektedirler. Medreselerimizin bu toplumda çok önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin orada aynı zamanda edepli, kamil bir insan olma noktasındaki tedrisatları da bu anlamda önemlidir. Medreselerimizin de öz eleştiri kültürüyle beraber kendilerini her zaman için sorgulamaları, yeni gelişmeler noktasında kendilerini geliştirmeleri çok kıymetlidir ama ehlisünnet akidesinin toplumda yaygınlaştırılması, toplumda güçlü bir şekilde insanımıza anlatılması noktasında bizim sabit ayağımız olmalıdır."

"Bu tür buluşmalar, özümüze dönmesine vesile olacaktır"

MEDAV Başkanı Tayyip Elçi de kadim gelenek ile muasır kurumların birbirini tamamlaması, desteklemesi, birbirine katkıda bulunması ve birbirinden istifade etmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Elçi, "Bu tür buluşmalar, muasır kurumlarımızın kadim medeniyetin toprak altında kalmış kökleriyle buluşmasına ve kaynaşmasına ve özümüze dönmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Programda Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fikret Özçelik, Kadim Akademi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayaoğlu, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus da konuşma yaptı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da etkinlik kapsamında konferans verdi, "Medresenin Dünü, Bugünü ve Yarını" Paneli gerçekleştirildi.

Programa Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, akademisyen ve din adamları katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.