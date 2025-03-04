Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'dan İddialara Yanıt - Son Dakika
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Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'dan İddialara Yanıt

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, şirketine yönelik karalama kampanyalarını eleştirerek, Medya AŞ'nin geçmişiyle ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Ongun, Medya AŞ'nin şeffaflık ve kamu yararına hizmet ettiğini vurguladı.

04.03.2025 22:16  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) - Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya AŞ'ye yönelik iddialara tepki gösterdi. Ongun, Medya AŞ'nin geçmiş yönetim döneminde özel şirketlere kaynak aktaran bir yapı olduğunu ancak mevcut durumda şeffaflık ve kamusal fayda odaklı çalıştığını belirtti.

Ongun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Medya AŞ ile ilgili yoğun bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. Ongun, geçmişte Medya AŞ'nin bütçesinin önemli bir kısmının özel yapımlara aktarıldığını ifade ederek, "2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğer usulsüzlükler için de mahkemeye gittik ancak malum sebeplerle elimiz boş döndük" dedi.

Günümüzde Medya AŞ'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en başarılı iştiraklerinden biri haline geldiğini vurgulayan Ongun, "Medya AŞ yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflık getirmiş, İstanbul'un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla açıkça paylaşmış, dünyaya örnek olmuş dayanışma projeleri üreten başarılı bir kamu iştiraki olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şirketin özellikle iletişim alanında başarısız olan gruplar tarafından hedef alındığını dile getiren Ongun, "Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde" sözleriyle eleştirilerde bulundu.

Medya AŞ'nin başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ongun, şirketin kamu yararına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Murat Ongun, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'dan İddialara Yanıt - Son Dakika

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