Medya Emekçileri Hatıra Ormanı Dikedildi

(ANKARA) - Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Medya Emekçileri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreninde, "İstedik ki; bu topraklarda her basın kuruluşunun bir ağacı olsun. Her medya emekçisinin bu ülkede nefes veren bir izi bulunsun" dedi.

Öz Orman İş Sendikası, Atatürk Orman Çiftliği'nde "Medya Emekçileri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenledi.

Basın mensuplarının, kurumlarına ait fidanlarını diktiği törene, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İletişim Başkanlığı Daire Başkanları, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Ankara Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Settar Aslan katıldı.

Aslan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada yalnızca bir fidan dikimi gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada emeğe, fedakarlığa, vefaya ve birlikte verilen mücadeleye kök salıyoruz. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki; Orman yangınlarında alevlerin içine giren orman işçisiyle, depremde enkaz başında sabahlayan muhabir, sel felaketinde can pahasına yayın yapan kameraman arasında görünmeyen ama çok güçlü bir kader ortaklığı vardır" diye konuştu.

"BAZEN BİR HABERİNİZ, YILLARDIR DUYULMAYAN BİR ÇIĞLIĞI DUYURDU"

Ormancılar sahada mücadele verirken, basın mensuplarının da milletin gerçeği görmesi için mücadele verdiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Biz dumanın içinde kaldık, onlar o dumanın içinden hakikati taşıdı. Biz yangına koştuk, onlar milletin vicdanını harekete geçirdi. İşte bugün burada o yol arkadaşlığının bir nişanesi olarak bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Orman işçilerimizin yıllardır verdiği mücadelede sizlerin katkısını hiçbir zaman unutmadık. Kadro süreçlerinde sesimiz oldunuz. Yangınlarda kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını ekranlara taşıdınız. Sahadaki emeği görünür kıldınız. Bazen bir haberiniz, yıllardır duyulmayan bir çığlığı duyurdu. Bazen bir canlı yayınınız, milyonların dikkatini bir felakete çevirdi. Onun için bugün burada her medya kuruluşu adına hazırladığımız tabelalar bizim için sadece bir isim değil; bir emeğin, bir dayanışmanın sembolüdür. İstedik ki; Bu topraklarda her basın kuruluşunun bir ağacı olsun. Her medya emekçisinin bu ülkede nefes veren bir izi bulunsun."

"LÜTFEN ORMANLIK ALANLARDA ÇOK DİKKATLİ OLALIM"

Orman yangını risklerine karşı vatandaşlara çağrıda bulunan Aslan, "Önümüzde çok sıcak bir yaz dönemi var. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle orman altı örtüsünde ciddi bir yoğunluk oluştu. Kuruyan otlar ve çalılar maalesef yangın riskini büyütüyor. Buradan aziz milletimize çağrıda bulunmak istiyorum: Orman sadece ağaç değildir. Orman; nefesimizdir, geleceğimizdir, vatanımızdır. Lütfen ormanlık alanlarda çok dikkatli olalım. Bir izmarit, bir cam parçası, kontrolsüz bırakılan küçücük bir ateş… Binlerce hektarı, binlerce canlının yaşam alanını yok edebilir. ve burada basın mensuplarımıza ayrıca büyük görev düşüyor. Çünkü sizlerin yapacağı her bilinçlendirme haberi, her uyarı yayını belki de bir yangının önüne geçecektir. Toplumun dikkatini diri tutacak olan sizlersiniz" dedi.

Konuşmanın ardından basın mensupları, kendi kurumlarına ait fidanları toprak ile buluşturdu.