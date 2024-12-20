Medya Okuryazarlığına Vurgu - Son Dakika
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Medya Okuryazarlığına Vurgu

Medya Okuryazarlığına Vurgu

RTÜK Başkanı Şahin, gençlere medya okuryazarlığının önemini ve dezenformasyonla mücadeleyi anlattı.

20.12.2024 17:19
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, iletişim fakültesindeki gençlere güvendiğini belirterek "Lütfen unutmayın, basit olarak gördüğünüz medya okuryazarlığı bu alanda çok önemli. Dezenformasyonla mücadele bütün dünyanın sorunu." dedi.

Şahin, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'nda, sosyal farkındalık projelerine destek verdiklerini söyledi.

RTÜK'ün medya okuryazarlığına önem verdiğini vurgulayan Şahin, dezenformasyonu engellemek için de yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi..

Şahin, sosyal medyada dezenformasyonun etkisine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğruya rağbet azaldı. Doğru yapılana rağbet azaldı. 'Reyting şehvetine kapılıp da lütfen çocuklarımızı heba etmeyelim, gençlerimizi heba etmeyelim' diye yayıncılarımıza söylüyorum. Paylaşılma, görülme veya takdir edilme, beğenilme kötü de olsa beğenilme şehveti belki prim yapmakta. Bu anlamda 'Ne yapabiliriz?' diye konuşmamız lazım. Bunun için buradayız. Sevgili gençler öncelikle doğruyu arayacağız. Özellikle gerçeğin bu kadar değerli olduğu günümüzde daha fazla arayacağız."

Program kapsamında insanların aklında iklim bilinci oluşturmuş olma temennisinde bulunan Şahin, "Hem Cumhurbaşkanımız, hem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum hem de yerel yöneticilerimiz çevreci. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan bunun duyurulması. İletişim fakültesindeki genç kardeşlerimiz çok güzel gidiyorlar, onlara güveniyorum. Lütfen unutmayın, basit olarak gördüğünüz medya okuryazarlığı bu alanda çok önemli. Dezenformasyonla mücadele bütün dünyanın sorunu. Eğer sizin farkındalığınız yoksa sizi etkileyemeyiz." diye konuştu.

Şahin, "Bir Buçuk Derece: Gençler İçin İklim Okuryazarlığı ve Haberciliği" programını üç yıldır düzenlediği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun yaptığı forumda, Altay ile doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu da iklim değişikliği konusunda görüş bildirdi.

Program kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede medya ve yayıncılık stratejilerinin ele alındığı forumda, sürdürülebilir şehircilik projeleri, iklim çalışmaları ve medyanın rolü konuşuldu.

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

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