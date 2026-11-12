Megaspeed, Nvidia CEO'suyla ilişkili Alice Huang soruşturmasında ABD'ye yardım edecek - Son Dakika
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Megaspeed, Nvidia CEO'suyla ilişkili Alice Huang soruşturmasında ABD'ye yardım edecek

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Megaspeed, Nvidia CEO'su Jensen Huang'la ilişkisi ortaya çıkan Alice Huang'ın eski şirketi olarak ABD makamlarıyla soruşturmada işbirliği yapacağını bildirdi. Nvidia Yönetim Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonrası hisseler 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybetti.

HONG Yapay zeka çip şirketi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi ortaya çıkan Çin vatandaşı Alice Huang'ın eski şirketi Megaspeed, konuyla ilgili soruşturmalarda ABD makamlarıyla işbirliği yapılacağını bildirdi.

Singapur merkezli teknoloji şirketi Megaspeed'den yapılan açıklamada, ABD ihracat kontrol yasalarına uyma yükümlülüğünün son derece ciddiye alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Megaspeed, ABD hükümetiyle yapıcı ve şeffaf bir şekilde çalışmaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri, 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek günü 178,67 dolardan tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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