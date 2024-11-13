İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Megazi Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı vurdu.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına saldırılara devam ederken, gün içerisinde yoğun şekilde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı.
Son Dakika › Güncel › Megazi Kampı'na Saldırı: 5 Filistinli Öldü - Son Dakika
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