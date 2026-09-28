Mehlepçi, Kartal 6 No\'lu ASM tahliyesinin 10 bini aşkın hastayı etkileyebileceğini söyledi

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Kartal 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) yaşanan kira ve tahliye sorununa ilişkin "Biz ticaret yapmıyoruz. Burada verilen hizmet kamu sağlık hizmetidir. Sağlık hizmetinin sunulacağı güvenli ve uygun fiziki mekanları sağlamak kamunun temel sorumluluğudur" dedi.

Mehlepçi, bir grup sendika üyesiyle birlikte Kartal 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaptığı açıklamada, merkezdeki kira ve tahliye sorununun yalnızca burada görev yapanları değil, kayıtlı 10 bini aşkın yurttaşı da doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye genelinde ASM'lerin bina, deprem güvenliği, fiziki koşullar ve artan kira maliyetleri nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

"100-150 BİN LİRA CİVARINDA LİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALAN ASM'LER VAR"

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin 300 ASM bulunduğunu belirten Mehlepçi, mevcut merkezlerin önemli bölümünde bina ve fiziki koşullara ilişkin sorunların sürdüğünü söyledi.

Sahadan kendilerine ulaşan bilgilere dikkati çeken Mehlepçi, yeterli mekanik havalandırması bulunmayan kan alma odaları, lavabosu olmayan çalışma alanları, iki veya üç sağlık çalışanının aynı odayı paylaşmak zorunda kaldığı birimler ve hasta mahremiyetini sağlamaya elverişli olmayan fiziki koşullarla karşılaşıldığını kaydetti.

Yıkılan veya tahliye edilen bazı merkezlerde görev yapan sağlık çalışanlarının başka ASM'lerin mutfak, dinlenme odası ve ortak kullanım alanlarına yerleştirilmesinin de kalıcı çözüm olmadığını vurgulayan Mehlepçi, bu uygulamaların mevcut merkezlerin koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Özellikle büyükşehirlerde kamuya ait uygun ASM binalarının yetersizliği nedeniyle aile hekimlerinin kiralık mekanlarda hizmet vermek zorunda kaldığını belirten Mehlepçi, artan kira bedellerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit eder boyuta ulaştığını söyledi.

Mehlepçi, "Sahadan aylık 100-150 bin lira civarında, hatta bunun üzerinde kira ödemek zorunda kalan ASM örnekleri bildiriliyor. Üstelik kira tek gider değil. Elektrik, su, doğal gaz, temizlik, bakım ve onarım, personel, tıbbi malzeme ve büro giderleri de bunun üzerine ekleniyor" dedi.

SORUN SADECE KARTAL 6 NOLU ASM'DE DEĞİL

Kamu binası bulunmadığı için kiralık mekanlarda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "sanal ASM" olarak adlandırılan birimlerde mali yükün çok daha ağır hissedildiğini söyleyen Mehlepçi, Kartal 6 No'lu ASM'nin yaşanan sorunun somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Ahmet Mehlepçi, merkezin 2010 yılından bu yana 10 binin üzerinde kayıtlı hastaya birinci basamak sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

Penceresi dahi bulunmayan mevcut yapı için mart ayından bu yana aylık 38 bin lira kira ödendiği bilgisini veren Mehlepçi, taşınmazın el değiştirmesinin ardından yeni mülk sahibinin yaklaşık 150 bin lira kira talep ettiğini, ihtarnameyle de ASM'nin tahliyesini istediğini aktardı.

Mehlepçi, Kartal'da yaşanan durumun münferit olmadığını ve İstanbul'un farklı ilçelerindeki aile sağlığı merkezlerinden de benzer sorunların kendilerine iletildiğini söyledi.

"VERİLEN HİZMER BİR KAMU SAĞLIK HİZMETİDİR"

Aile Sağlığı Merkezlerinin ticari işletmeler gibi değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Mehlepçi, "Biz ticaret yapmıyoruz. Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane değildir. Burada verilen hizmet bir kamu sağlık hizmetidir. Buna rağmen sağlık hizmetinin sunulacağı binanın bulunması, uygun hale getirilmesi ve giderek artan kira maliyetlerinin karşılanması konusunda önemli ölçüde sağlık çalışanlarının sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Depreme dayanıklı, erişilebilir, hasta mahremiyetini sağlayan ve sağlık hizmetinin gerektirdiği standartlara uygun merkezlerin kamu tarafından oluşturulması gerektiğini söyleyen Mehlepçi, kamuya ait bina ve arsaların öncelikli olarak ASM ihtiyacının karşılanması amacıyla değerlendirilmesini istedi.

"BU ASM'LERİN KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZECEĞİ BİR SORUN DEĞİL"

Türkiye genelindeki ASM'lerin ne kadarının kiralık olduğunun, ortalama kira bedellerinin, illere göre kira artışlarının ve kira giderlerinin ne kadarının kamu tarafından karşılandığının düzenli olarak açıklanmasını isteyen Mehlepçi, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, aile hekimlerinin uygun bina bulabilmesine veya sürekli artan kiraları kendi imkanlarıyla karşılayabilmesine bağlı olmamalıdır" dedi.

Kartal 6 No'lu ASM'nin tahliyesinin yalnızca sağlık çalışanlarının çalışma yerini kaybetmesi anlamına gelmeyeceğine dikkati çeken Mehlepçi, merkeze kayıtlı 10 bini aşkın kişinin sağlık hizmetine erişiminin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Mehlepçi, "Bir ASM'nin tahliye edilmesi yalnızca bir iş yerinin boşaltılması değildir. Binlerce yurttaşın yıllardır sağlık hizmeti aldığı merkezin ortadan kalkması, sağlık çalışanları ile hastalar arasında yıllar içinde kurulan ilişkinin zarar görmesi ve birinci basamak sağlık hizmetinin aksaması anlamına gelir. ASM'ler ticarethane değildir. Sağlık hizmeti kira piyasasının ve mülk sahiplerinin inisiyatifine bırakılamaz. Kartal 6 No'lu ASM'de çalışan arkadaşlarımızın ve 10 bini aşkın hastamızın mağdur edilmesine göz yummayacağız. Kalıcı ve kamusal bir çözüm üretilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.