Mehmed: Fetihler Sultanı İkinci Sezon

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"Mehmed: Fetihler Sultanı" ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İlk sezonuyla ilgi gören, tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in destansı hayatını konu alan dizinin yeni sezonunun ilk tanıtım videosu yayımlandı.

Tanıtımda yer alan "Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah! Allah'ımıza hamdolsun Sultanım. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) müjdesine nail oldunuz. Bu kapıdan geçene kadar Sultan Mehmed idiniz. Şimdi çağlar ötesinde dahi anılacak Fatih oldunuz, hünkarım." ifadeleri dikkati çekti.

Oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Serdar Gökhan, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal'ın yanı sıra Ghassan Massoud ile Luka Peroš gibi ünlü Hollywood yıldızlarının yer aldığı yapımın yeni sezonunda, Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi gören dizinin yönetmenliğini Selahaddin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım üstleniyor.