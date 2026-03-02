Mehmed Ziya Bey 96. Yılında Anıldı - Son Dakika
Mehmed Ziya Bey 96. Yılında Anıldı

Mehmed Ziya Bey 96. Yılında Anıldı
02.03.2026 11:00
Mehmed Ziya Bey, vefatının 96. yılı münasebetiyle Yeni Dünya Vakfı'nda anıldı.

Tarihçi, eğitimci ve yazar Mehmed Ziya Bey, vefatının 96. yılına özel hazırlanan programla Yeni Dünya Vakfı'nda anıldı.

Yaptığı çalışmalar ve kaleme aldığı eserler ile "ihtifalci" ismiyle anılan Mehmed Ziya Bey, vakıf tarafından hazırlanan "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" toplantılarında yad edildi.

Mehmed Ziya Bey'i anlatan Doç. Dr. Harun Tuncer, ihtifal kelimesinin toplantı, içtima anlamına geldiğini belirterek, "Mecazen kazandığı anlam da önem vermek. Kendisi için toplandığınız şeye önem verdiğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla kıymet verdiğiniz bir vaka, geçmişte yaşanmış bir hadise ya da önemli bir şahıs için bir araya gelmek, onu anmak, onu yad etmek ihtifal kelimesiyle ifade ediliyor." dedi.

"İstanbul sevdası, İstanbul Muhipleri Cemiyetinin kurulmasına vesile oluyor"

Milletin hayatının tarihten ibaret olduğunu dile getiren Tuncer, "Biz bu tarihi canlı tutmak için bir araya geliyoruz. Araştırmacı, eğitimci ve İstanbul tarihçisi olarak Mehmet Bey'i tanıyoruz. Uzun yıllar muhtelif okullarda dersler veriyor. Muhtelif memuriyetlerde, Maarif Nezareti'nde çalışıyor. Sonra hem Anadolu dahilinde hem Balkanlar'da öğretmenlik yapmak sevdasına düşüyor. Türkçe ve tarih dersi veriyor. İlaveten müdürlük, müfettişlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tuncer, Ziya Bey'in muhtelif gazetelerde sürekli yazı yazdığını aktararak, "Seyahat eden bir adam. Bursa'dan Konya'ya seyahat diye bir çalışması var. Gazetede tefrikası var, sonra kitaplaştırıyor. Sanatkar ruhlu bir adam. İstanbul'un tarihine, sanatına ve kültür dokusuna vakıf ve bunları çok detaylı işliyor. İstanbul sevdası, İstanbul Muhipleri Cemiyetinin kurulmasına vesile oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli tarihin, halkın maneviyatını güçlendireceğine inanıyor"

Mehmed Ziya'nın İstanbul'da sokak sokak dolaşarak mezar taşlarına kadar tarihi kıymet içeren materyalleri topladığına ve fotoğrafladığına dikkati çeken Tuncer, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmının saklandığı biliniyor. Mesleki anlamda başka bir şeyle meşgulken bir yandan İstanbul'un tarihi dokusunu korumak ve millete anlatmak için çabalıyor. Türk tarihindeki önemli şahsiyetler için ve önemli olayların yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlemeye başlıyor. Türk milliyetçiliğinin, kültür milliyetçiliğinin canlanması biraz da bu çabalarla oluyor. Bu kimliğin tarihi anlamda ürettiği değerlere sahip çıkmak istiyorlar. Böyle bir dirilişe ihtiyaç var. Bütün bu çabaların temel gerekçesini böyle değerlendirebiliriz. Milli tarihin, halkın maneviyatını güçlendireceğine inanıyor."

Tuncer, Mehmed Ziya Bey'in Kültür ve Mevlevilik araştırmaları olduğunu paylaşarak, "Mevlevilik üzerine çalışıyor. Nitekim kabri de Bahariye Mevlevihanesi haziresinde. Dolayısıyla Mevlevilikle manevi bir bağı olduğunu anlıyoruz. Çeşitli vilayetlerde öğretmenlik, müdürlük, müfettişlik yaptı. İstatistik İdaresi Müdürlüğünde modern usulde rehberler hazırlıyor. Mehmet Bey aslında sadece İstanbul'a veya Osmanlı'ya saplanıp kalmış biri değil. Evet, maddi manevi bütün kültür değerlerimizi çalışıyor fakat bir yandan Avrupa'dan da haberdar." görüşünü paylaştı.

Mehmed Ziya'nın Türk milletinin akıl, teknik ve estetikte yarattığı her türlü eseri yaşatmak için çabaladığına işaret eden Tuncer, "Hatırasını yad ettiği onlarca insan gibi, sonra gelenler de kendisini anmaya devam etti." dedi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

