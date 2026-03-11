Mehmet Akif Anma Programı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Akif vatan sevdasıyla rol model olarak önümüzde duran çok kıymetli bir hatıra. O yüzden Akif'e daha çok değer vermek, hatıralarını çoğaltmak, kitap yazmak, hepimizin görevi." dedi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Burada Memur-Sen ve Genç Memur-Sen tarafından hazırlanan "Vefa, Hakikat Hürriyet Mehmet Akif Ersoy" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Bülent Turan, memurlar ile beraber olmaktan onur duyduğunu belirterek, merhum Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir araya geldiklerini, kıymetli emeklerle ortaya konulan eserin tanıtımı için burada olduklarını söyledi.

En kıymetli işlerin, kalıcı işler olduğunu ifade eden Turan, anmaktan ziyade hatıra bırakmanın da çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Turan, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu büyüdüğü yer Çanakkale'mizin Bayramiç ilçesidir. Ben Çanakkaleliyim. Çanakkale'nin bir evladıyım. Oradaki müzesi, doğduğu evi, hatıraları hala oradadır. Değerli arkadaşlar, Mehmet Akif'i Çanakkaleli yapan nüfus kayıtları değil, Akif'i Çanakkaleli yapan asla ulaşılmaz bir eser olan Çanakkale Destanı şiiridir. Akif'ten başka o özgürlüğü ifade eden bir yazar olamaz diye düşünüyorum. Akif'i sadece bir İstiklal Şairi yazarı olarak tanımlamak Akif'e haksızlık olur."

"Akif'i anlamak bağımsızlığı anlamaktır"

Akif'in saatlerce anlatılıp konuşarak hakkının verilemeyeceğini ifade eden Turan, "Akif, bir rol modeldir. Memur-Sen gençlerine, Türkiye'nin gençlerine, rol model aramanın sosyal medyalarda, farklı mecalarda kişi aramanın anlamı gereği yok. Akif vatan sevdasıyla rol model olarak önümüzde duran çok kıymetli bir hatıra. O yüzden Akif'e daha çok değer vermek, hatıralarını çoğaltmak, kitap yazmak, hepimizin görevi." dedi.

Turan, iftar programına ilişkin, "Değerli arkadaşlar, bu dünyada fani olduğumuzu makamlarımızın gelip geçici olduğunu çoğu zaman unutabiliyoruz. İşte bu toplantılar, ramazanlar, sahurlar, iftarlar bize bu faniliğimizi, makamlarımızı gözümüze büyütmeme gerekliliğini, her türlü görevin gelip geçeceğini asılın hatıra olduğunu hatırlatmak için çok kıymetli vesileler." diye konuştu.

Turan, İran'a yapılan saldırılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllar önce Irak'a girenler bugün İran'a saldırıyorlar. Irak'a girdiklerinde 'ülkede nükleer silah var' diyenler 'nerede silah?' dediğimizde cevabını veremiyorlar. Bugün de neden İran'a girdiklerinin anlamlı cevabını maalesef bulamıyoruz. Efendim nükleer silah varmış. Sende yok mu? Sizde yok mu? Ulusal hukuklar, bu yapılan işlerde varsa yanlış revize etmek için yok mu? Varsa yanlışı engellemek için yok mu? 'Ben kızdım bombalarım.' Hangi anlayışın, hangi hukukun karşılığı olabilir? İslam dünyası güçlenmeli, sanayide, teknolojide, her anda beraber olmalı. Bu beraberliği sağlayamazsak daha çok komşumuzun bombalanacağını, biz görüyoruz. O yüzden bir daha söylüyorum, Akif'i anlamak bağımsızlığı anlamaktır. Akif'i anlamak ayağa kalkmanın başlangıcıdır. Bazı ülkeler vardır. Ayağa kalksın kalkmasın hiç kıymeti yoktur ama bazıları vardır ayağa kalkınca bölgeye ayağa kalkar, dünya ayağa kalkar. Türkiye benim ülkem. Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorundayız. Sivil toplumuyla, siyasetiyle, beraber bunu yapmak zorundayız."

"Genç Memur Sen'in en istikrarlı çalışmalarının başında geliyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Genç Memur Sen'in çalışmalarını, faaliyet alanlarını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'a vefanın gereği olarak hazırladıkları kitap için Genç Memur Sen'i tebrik eden Yalçın, şunları kaydetti:

"2 milyon kitabı lise çağındaki gençlerimizle okuduk, altıyüz bini geçti genç sayısı. Kitaplar okundu, kritik edildi. Üzerine kompozisyonlar yazıldı. Binlerce, on binlerce gencimiz ödülünü aldı. Heyecanla bir eğitim içerisinde yürüyen en önemli faaliyetlerden birisi ve Genç Memur Sen'in en istikrarlı çalışmalarının başında geliyor. Bugün sizlerle Mehmet Akif Ersoy üstadımızın hayatını konu alan ve onun mücadelesini konu alan kitap vesilesiyle bir araya geldik. 12 Mart, iki gün sonra İstiklal Marşı'mızın yazılışının yıl dönümü vesilesiyle hem bu çerçevede bir araya gelmiş durumdayız. Bugün Genç Memur Sen üzerinden yeni bir kayıt daha düştük. Bu yeterli değil, çalışmaya devam etmek lazım."

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı da "Mehmet Akif Ersoy istiklal şairimiz olmakla birlikte Milli Mücadele döneminin en önemli isimlerinden biriydi. Cumhuriyetin ilk dönemleri yazdığı şiirlerle, yazılarla sadece mesajlarını vermekte kalmadı. Aynı zamanda bize o dönemin sosyolojisini, siyasi ortamını da çok güzel bir şekilde eserleriyle izah etti. Bugün ellerinizdeki bu kitap kıymetli hocalarımızın ve değerli arkadaşlarımızın katkısıyla oluşurken hepimizin zihninde yeniden bir Mehmet Akif tahayyülü oluştururken aynı zamanda bu dönemleri de hepimize şöyle bir tekrar seyrettirdi ve o dönemlerden alacağımız ne kadar çok şey olduğunu bize gösterdi." diye konuştu.