Mehmet Akif Ersoy Anılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yıl dönümünde konserle anacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy" konulu konserde piyanist Tuluyhan Uğurlu, Ersoy'un şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirecek.

Konser, 23 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

- Deprem riski bulunan binanın yıkımına başlandı

Gölcük ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski ilkokul binasının yıkımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların yıkımının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda depreme dayanıksız olduğu belirlenen eski ilkokul binasının yıkımına başlandığı vurgulanan açıklamada, "Gölcük Belediyesi bugüne kadar ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 134 binayı, Merkez Kentsel Dönüşüm alanındaki 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis, askeriyeden devralınan alandaki 12 blok bina ile Denizevler'de bulunan riskli alandaki 50 bina ve eski sanayi alanındaki 10 binayı yıkarak enkazını kaldırdı." ifadeleri kullanıldı.