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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen anma töreniyle vefatının 87. yılında anıldı. Törende, İstiklal Marşı okundu ve konuşmalar yapıldı. Program, şiirlerin okunması, tiyatro oyunu ve türkülerle sona erdi. Törene, ilçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi
29.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:06
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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Tahsin Akdeniz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Program şiirlerin okunması, oratoryo, "Gazi'nin gençlere dersi" isimli tiyatro oyununun ardından müzik öğretmeni Hande Genç yönetimindeki koronun seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Programa, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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