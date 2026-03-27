Mehmet Ali Can BAİB Başkan Adaylığını Açıkladı

27.03.2026 11:01
Mehmet Ali Can, BAİB yönetimini şeffaf ve katılımcı bir anlayışla güçlendireceğini belirtti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 8-9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Mehmet Ali Can, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla BAİB'i daha güçlü, daha etkin bir noktaya taşımak istediklerini belirtti.

Can, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek, projelerini anlattı.

Batı Akdeniz'in, yalnızca üreten bir bölge değil emeğiyle değer yaratan, dünyaya açılmayı bilen ve geleceği inşa etme cesaretine sahip bir ihracat merkezi olduğunu aktaran Can, bu gücün doğru yönetilmesi, ortak hedeflerle büyütülmesi ve kalıcı başarıya dönüştürülmesi için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin güçlü bir vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Antalya, Isparta ve Burdur'dan firma temsilcilerinin bulunduğu yönetimle yola çıktıklarını dile getiren Can, yönetim anlayışının merkezinde ortak akıl bulunduğunu ve kararları dar alanda değil, tüm ihracatçıların söz sahibi olduğu bir BAİB hedeflediklerini ifade etti.

Geçmişi yok saymadan, geleceği cesaretle kurmak istediklerinin altını çizen Can, şunları söyledi:

"Önceki dönemlerden gelen bilgi birikimini ve kurumsal tecrübeyi bir pusula olarak görüyor, bu birikimi geleceğin ihracatçılarına aktarmayı stratejik bir sorumluluk kabul ediyoruz. Eğitim, mentorluk ve rehberlik projeleriyle deneyimi genç enerjiyle buluşturan, ihracata yeni başlayan girişimcilerin elini tutan bir birlik anlayışını hayata geçireceğiz. Bizim için ihracat, yalnızca rakamlardan ibaret değildir. İhracat, bölgesel kalkınmadır, istihdamdır, sürdürülebilir büyümedir. Batı Akdeniz'in tarımdan sanayiye, madenden teknolojiye uzanan tüm potansiyelini harekete geçirecek, rekabet gücünü artıran, dünyayla entegre, vizyoner ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını savunuyoruz."

Kaynak: AA

